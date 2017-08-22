Ev fiyatına tay

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen 46 safkan Arap tayı ihale usulüyle satıldı. TİGEM’in 1 milyon 268 bin lira gelir elde ettiği satışta, en yüksek fiyat 100 bin lira ile ’Mezithaber ve Kocamemed’ isimli taylara verildi. Mezithaber’i Çetin Özdil, Kocamemed’i ise Reşat Arslan satın aldı.

Satışta ayrıca ’Mahmut’ ve ‘Çillimenaf’ isimli taylar 80’er bin liradan Mozaik Tarım A.Ş’ye satıldı. En düşük tayın fiyatıysa 8 bin lira oldu.

İhaleden TİGEM 1 milyon 268 bin lira gelir elde etti. 46 tayın satışa sunulduğu ihalede, 8 tay ise iki defa podyuma çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı.

Yasin Keskin