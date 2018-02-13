Ev hanımı Hilal Erdoğan 'aşk'ın kitabını yazdı

Tanıdığı bir yazar arkadaşının teşvikiyle yazmaya başladığı kitabını bir yıl içerisinde tamamlayan Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu ve bir çocuk annesi 37 yaşındaki Erdoğan eşinin ise kitap yazmada en büyük ilham kaynağı olduğunu söyedi.

Erdoğan, aşkın geçmişteki yüceliğinin maalesef günümüzde yok olduğunu, aşkın sadece öpüşmeden ibaret anlaşıldığını, eskiden aşık olanların birbirlerini incitmeden sevgi ve aşklarını ifade etmenin yolunu aradıklarını vurguladı. Erdoğan, "Aşk, üzerinde en çok düşünülen, konuşulan, yazılan fakat yaşanıp düşünüldükçe, konuşulup yazıldıkça gizeminin daha da arttığı, bir duygu yoğunluğudur. Herkes aşktan bir şeyler anlar. Kimileri sadece doyasıya yaşar aşkı veya yaşamaya çalışır, kimi aşkı ozanca dile getirir, kimi şairce, kimi çizgilerle anlatmaya çalışır, kimi ezgilere yansıtır. Kimileri de yaşananlar ve yazılıp çizenler hakkında konuşur. Hayat akıp gittikçe de bunlar hiç bitmeden devam edecektir. Aşk hikayelerine, romanlarına ve şiirlerine bakıldığında aşkı yaşamanın oldukça sıkıntılar içerdiği görülmektedir. Ama aşk hakkında yazmak yaşamaktan da zor bir iş olsa gerek. Dünya durdukça aşk şiirleri romanları, hikayeleri, makale ve kitapları da yazılmaya devam edecektir. Aşkla ilgili her uğraş, her yazılan şiir, roman ve kitap aşkı daha büyütüp derinleştirecektir. Ama bütün bunlar aşk bir son ve sonuç bulunmasına yazılmasına yol açmayacaktır. Çünkü aşk için sonuç yazmak zordur. Çünkü aşk gelip geçici değil sonsuzdur" dedi.

“Okuyucular kendinden bir şeyler bulacak”

Kitabında beşeri aşktan ilahi aşka ulaşan bir anlatımı kaleme aldığını anlatan Erdoğan “Aşk kimilerine göre de duygu yoğunluğundan ziyade öpüşmek, sevişmektir. Ama bu kitapta beşeri aştan ilahi aşka giden bir hikaye var. Biraz kendi hayatımdan alıntıların da yer aldığı kitapta okuyan da kendinden mutlaka bir şeyler bulabilecektir. Kitabı yazmaktaki amacım da aşkın bir takım ilişkilerden ibaret olmadığını anlatmaktır. Bu ilk kitabım olan 'İlk Günkü Aşkla Kördüğüm' kitabımdan sonraki kitap hazırlığımda var ve o da aşk üzerine olacaktır. Aşkı anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Aşkın bir takım ilişki olmadığını anlatabildiğimce anlatacağım” diye konuştu.

Ahmet Bilge