Ev hanımları cevizden sonra organik çam kozalağı reçeli üretimine başladı

Ülke ekonomisine sağladığı katkı ve binlerce ailenin geçim kaynağı olan Oğuzlar 77 cevizi ev yapımı organik reçelinden sonra şimdi de çam kozalağı piyasaya sunulmaya hazırlanıyor.

Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ilçede açılan “Reçel ve Marmelat Kursu"na yoğun ilginin gösterildiği kursa katılan ev hanımları ürettikleri reçellerle marka olmayı hedefliyorlar.



Kursiyerler daha önce üretimini yaptıklarını ceviz reçeline çeşitlerine Çorum ve Türkiye’nin bazı illerinden talepler gelmeye başlamasıyla kendilerini yeni yeni reçel çeşidi üretimi yapmaya yöneldiklerini ifade ettiler.

Çeşitli sebze ve meyvelerden reçel yaptıklarını, ceviz reçelinde ise ciddi bir başarı elde ettiklerini dile getiren kursiyer Şükriye Gerçek, “Ceviz reçelinden sonra çam kozalağından reçel yapmaya karar verdik. Ormanlık alanda yaşıyor olmamız bu konuda bizi teşvik etti. Önceden yakacak olarak kullandığımız çam kozalağı şu an kahvaltı sofralarımızda doyumsuz lezzeti ve sayısız şifalarıyla bizleri beklemektedir. Bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz” dedi.



Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Gıda Mühendisi Erhan Doğan ise Reçel ve Marmelat Kursu'nda 15 çeşit reçel üretimi yaptıklarını belirterek, kursta ilk yaptıklarında en çok ceviz reçeli üretimine yoğun ilgi olduğunu ve reçel çeşitlerini çoğalttıkça ise kursiyerlerin üretim için heyecanlarının arttığını, yeni çeşitler üretmek için heveslendiklerini açıkladı.



Bu ilginin ve hevesin kursa katılan ev hanımlarının ceviz reçelinde elde ettikleri başarıdan sonra çam kozalağı reçelinde de bu başarıyı elde etmelerinden kaynaklandığını anlatan Doğan, "Alternatif ürünler içerisine giren çam kozalağı reçeli üretimine başladık. Kozalak reçeli üretimine başlamamızın nedeni burada halk kozalağı yakacak olarak bilir ve kullanırdı. Şimdi ise reçele dönüştürdük. Kozalak reçelinin sağlık açısından birçok faydaları var. Çam kozalağı içinde bulunan pinen maddesinin özellikle de üst solunum yolları enfeksiyonları için iyi geldiği bilinmektedir. Bundan dolayı da çam kozalağı reçelini üretmeye karar verdik. Kursiyerlerimizle birlikte başarılı bir çalışma elde ettik. Çorum Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek olan Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve Elsanatları Festivali'nde ürünlerimizle yerimizi alacağız. Ürünlerin tamamı kendi el emeğimiz. Ürünlerimizin kalitesi ve doğallığını yansıtacak görsellik kazandırarak stantta görücüye çıkaracağız. Ürünlerimizi alanların üzerine iliştirdiğimiz etiketin arka kısmında bulunan yazıyı dikkatli okumalarını isteriz. Çünkü bu bir emektir. Emeğin sonucunda da tüm yapmak istediğimiz işin özetini bu etikete yazmış bulunmaktayız" açıklamasını yaptı.

İsmail Kabakdere