Sakarya’da yaşayan ve sosyal medya hesaplarından örgütlenen ev hanımları son zamanlarda artan çocuk cinsel istismarına dur demek için Adapazarı İlçesi Kent Meydanında bir eylem yaptı. Ellerine hazırladıkları pankart ve dövizlerle kadınlar Sakaryalıları konu hakkında duyarlı olmaya davet etti.

Eylemde bir açıklama yapan ev hanımı Hanife Güven, “Bugün bu meydandayız. Yüreğimiz yanıyor acımız var. 3.5 yaşındaki Irmak’ı bu hayattan kurtaran canileri gördükçe kadına yapılan şiddeti duydukça kahroluyoruz. Adalete olan güvenimiz tam. Sapık zihniyetlere, kadına el uzatan hadsizlere görünce ilk önce adalete sonra Allah’a havale ediyoruz. Biliyoruz ki evlatlarımızı bu hayattan koparanlara karşı içimizdeki öfke hiçbir zaman dinmeyecektir. Ancak alacakları en ağır ceza acımızı bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Son 3 yılda 13 bin çocuk cinsel istismar mağduru. 13 bin çocuk demek 13 bin acı demek. 13 bin parçalanmış aile demek. 13 bin sapık zihniyet ve düşünceye sahip kişilerin bir kısmı cezaevinde bir kısmı hala aramızda demek. Çocuklarımız hala risk altında. Ve biz bu tehlikeye karşı meydan okuyoruz ve artık yeter diyoruz. Kimse hayatlarının bağrında olan evlatlarımızı bizden koparamaz. Hemen şimdi gerekli tedbirler alınmalı. Biz yüreği yanan anneleri olarak çok tepkiliyiz. Sesimizin duyulmasını, devletimizin gerekli adımlar atmasını bekliyoruz. Küçük Irmak gibi binlerce evlatlarımız adına başımız sağ olsun Türkiye’m. Yaşanan bu acılar acımızdır. İnşallah yaşanan son acımız olur” diye konuştu.

Açıklamaların ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Remzi Şimşek