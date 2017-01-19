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Ev hanımları, ev ekonomisine katkı sağlıyor

Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün düzenlediği mefruşat kursunda eğitim alan kadınlar, bir yandan el becerilerini geliştirirken diğer yandan da aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Ev hanımları, ev ekonomisine katkı sağlıyor

19 Ocak 2017 10:55
Ev hanımları, ev ekonomisine katkı sağlıyor - Tıkla İzle

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Elazığ El Sanatları Merkezi'nin düzenlediği ev tekstil hazırlama kursuna giden kadınlar, usta öğretici eşliğinde ürettikleri ürünleri eğitim merkezinde veya kendileri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Nevresim, yatak örtüsü, pike ve çocuk takımları gibi çeşitli ürünler yapmayı öğrenen kadınlar aynı zamanda çocukları için çeyiz hazırlıyor.

Kursta ev tekstili hazırlama konusunda ürünlerin yapıldığını belirten usta öğretici Filiz Güder, nevresim, yatak örtüsü, pike ve çocuk takımı gibi bir çok ürünün yanı sıra eskiye dayalı kanaviçeyi gün yüzüne çıkardıklarını söyledi. Kursa genellikle ev hanımları ve genç kızların geldiğini ifade eden Güder,"“Kursumuzda yaptıkları ürünler kurumumuz tarafından destekleniyor. Öğrencilerimiz malzeme almakta sıkıntı çekiyorsa tamamen El Sanatları Eğitim Merkezi tarafından karşılanıyor. Burası aynı zamanda bir satış noktasıdır. Burada ürünler satışa sunuluyor. Satılan ürünler sayesinde arkadaşlarımız ufakta olsa bir harçlık alıyorlar. Kendi yaptıkları ürünleri yine burada pazarlıyorlar. Kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge alacaklar. Bu belgeleri alıp saatini tamamladıktan sonra kendilerine hocalık hakkı tanınıyor" dedi.

İlk zamanlarda hiç dikiş bilmeyen kursiyerlerin olduğunu ve eğitimin ardından kursiyerlerin artık sipariş aldığını vurgulayan Güder, "Uygun fiyata satılan makinelerden alıp evlerinde çalışarak sipariş alıyorlar. Çok memnunlar. Sıkıldıkları noktada her zaman arkalarındayız. Ürünleri buraya getirip çalışıyoruz ve evlerinde pazarlıyorlar" diye konuştu.

Ürettiklerin ürünleri hem sattığını hem de hediye olarak arkadaşlarına verdiğini aktaran Saadet Şen, "Hediye verecek yerlerim oluyor. Doğum yapacak arkadaşlarıma bebek takımı dışarıdan almak yerine buraya gelip yapmayı tercih ediyorum. Uygun fiyata mal oluyor. İstanbul’a ise şuana kadar 6 takım kıyafet sattım" şeklinde aktardı.
Kursiyerlerden Aynur Öz ise evde oturmak yerine oğluna çeyizi daha ucuza mal etmek için kursa geldiğini ifade etti.
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Etiketler: ev hanımları


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