Ev hanımlarının gözde mesleği bazlamacılık oldu

Özellikle ev hanımlarından oluşan girişimciler, açtıkları iş yerlerinde gözleme yufka, börek, mantı gibi hamur ürünleri hazırlayarak müşterilerin beğenisine sunuyor. Hazırlanan yiyecekleri 1 ila 4 lira arasında satan kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Açtığı iş yerinde organik ürünler hazırlayıp sattığını söyleyen Sevim Karadaş, “Bazlamacı dükkanının sahibiyim iki yıldır bu işi yapıyorum. Burada organik unlarla organik olarak, bazlama gözleme, ekmek, mantı hazırlayıp müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Eski zamanlarda annelerimiz daha önce yaparlardı, şimdi her şey daha çok hazır yemeklere döndü. Hazır yemeklerin içinde de çok az alternatif var. Mecburen biz de böyle bir şey düşündük. İnsanları rahatsız etmeyecek, sağlıklı olsun diye organik ürünlerle bir şeyler üretmeye çalışıyoruz” dedi.

Girişimci Zeynep Güneş ise kendi işini yaptığını belirterek, “İşimden memnunum. Hamurla uğraşmayı seviyorum. Kimseye muhtaç değilim, kimsenin emri altında değilim. Kendi kafama göre yaptığım bir iş. Helal kazanç, ekmekle uğraşıyorum. Yaptığım iş ekmek yani 3 lira bazlama, 1 lira ekmek. Alnımın teriyle yaptığım bir iş benim. Daha önce hastanede çalışıyordum aşçı yanındaydım. Kendi iş yerim olsun, kedi işimi yürüteyim dedim” diye konuştu.

Halil Koyun