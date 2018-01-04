Diğer
Kategoriler

Ev hapsi bulunan şahsın evinden adeta cephanelik çıktı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 50 yaşındaki bir adamın evinde adeta cephanelik ele geçirildi.

Ev hapsi bulunan şahsın evinden adeta cephanelik çıktı

04 Ocak 2018 14:00

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine yapılan bir ihbar sonucunda 50 yaşındaki B.Y.’nin evinde yapılan aramada, 3 adet av tüfeği, 1 adet tırpandan bozma yatağan palası diye tabir edilen bıçak, 1 adet kılıç, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjöre takılı 1 adet mermi, 1 adet demir bilye atan ve şarjörde takılı bilyesi bulunan tabanca, 12 adet çeşitli marka ve uzunlukta bıçak, 1 adet 63 mm fişek, 1 adet boş şarjör ve 20 adet mermi çekirdeği ve 22 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından B.Y.’nin GBT kayıtlarında ise “Cinsel taciz suçundan ev hapsi” cezası olduğu öğrenilirken, B.Y. “6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçundan” adliyeye sevk edildiği öğrenildi.  

Coşkun Sağlamdin

Etiketler: ev hapsi, nevşehir

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç