Ev sahibi ile kiracının gürültü kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Barbaros Mahallesi 676 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ev sahibi Bülent İzollu ile kiracısı Hasan S. arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan S. evinde bulundurduğu pompalı tabir edilen av tüfeğiyle ev sahibi Bülent İzollu (41) ile eşi Hanım İzollu (30) ve kızı Gülüşah İzollu'yu (7) yaradı.

Hastaneye sevk edilen Hanım İzollu hayatını kaybederken Bülent İzollu, Mersin Şehir Hastanesine sevk oldu. Ayakta tedavi gören kızı Gülüşah İzollu taburcu oldu. Olaydan sonra firar eden Hasan S. polisler tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ersoy Yalçın

