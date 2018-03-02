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Ev sahibi olmak için bütçeye uygun seçenekler

Aydos Ormanları’nın yakınında yükselen Resim İstanbul Projesi'nde vatandaşların bütçelerine uygun ödeme seçenekleriyle ev sahibi olabilecekleri duyuruldu.

Ev sahibi olmak için bütçeye uygun seçenekler

02 Mart 2018 12:56

İnşaat sektörünün önde gelen şirketlerinden Ortadoğu Grup, Resim İstanbul Nefes Projesi’nde daire sahibi olmak isteyenlere, bütçelerine uygun ödeme seçeneklerinin hazırlanacağını duyurdu. Grup açıklamasına göre, İstanbul’un oksijen oranı en yüksek yerlerinden biri olan Aydos Ormanı’nın yanı başında inşa edilen Resim İstanbul Nefes Projesi’nin son etabında, her bütçeye uygun ödeme seçenekleri sunulacak. 

Proje, 81 bin 433 metrekare arazi üzerinde hayata geçirildi 

Yaşamın başladığı proje dahilindeki hemen teslim daireleri tercih eden vatandaşların, kira öder gibi ev sahibi olacağı bildirildi. Proje, 81 bin 433 metrekare arazi üzerinde üç etapta toplam 28 bloktan oluşuyor. Proje 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinden oluşuyor.Projede dinlenme locaları, pergolalar, tenis kortu, açık yüzme havuzu, bisiklet ve yürüyüş yolları ile çocuk oyun parkları, tematik bahçeler ve açık hava sineması bulunuyor. İçerisinde barındırdığı kapalı sosyal tesiste ise kapalı havuz, hamam, sauna, buhar odası, fitness center, kapalı basketbol sahası, squash salonu, davet salonu bulunan projede kapalı çocuk oyun alanı, cep sineması ve faaliyet odaları da yer alıyor.  

 

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