Ev sahibi olmak isteyen çocuklu ailelere müjdeli haber

Eminevim, çocuklu ailelere yeni üyeliklerde organizasyon ücretinde Eylül ayı boyunca yüzde 20'ye varan indirim ve yüzde 50'lik kısmı için de 6 taksit imkânı sağlayarak, ev sahibi olmayı kolaylaştıran yeni kampanyasını açıkladı. Sadece Eylül ayı için geçerli olan bu kampanya kapsamında okulların açılması ile birlikte masrafları artan çocuklu ailelere ev sahibi olma hayallerini ertelememeleri için iyi bir fırsat sunulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Faizsiz ev sahibi olma imkânı

Faizsiz bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Elbirliği Sistemi'nin kurucusu Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, sistemin formülünün dayanışma ve el birliği olduğunu anımsatarak; “Şimdiye kadar 125 bini aşkın kişinin Elbirliği Sistemi ile ev ve araç sahibi olmalarına vesile olduk. Şu anda kredi geri ödemelerinin oldukça yüksek olması nedeniyle bu yolla ev almak iyice zorlaştı ve inşaat sektöründe doğal olarak durgunluk yaşanıyor. Eminevim sayesinde ayda ortalama 1500'den fazla kişi konut ve araç sahibi oluyor ve bu durum pazara canlılık getiriyor” diye konuştu.

Araştırma yapmadan bu tür sistemlere kesinlikle girmemek gerektiğini dile getiren Emin Üstün, “Eminevim Sistemi, dayanışma ve güvene dayalı bir finansman sistemi. Biz 28 yılı aşan tecrübemiz ile müşteri odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar kimseyi de mağdur etmedik. Yolumuza güven ve dayanışmayla sağlam adımlarla devam ediyoruz” dedi.