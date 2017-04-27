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Ev sahibiyle kiracıların kavgasında silahlar konuştu

Gaziantep’te ev sahibi ve kiracılar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Ev sahibiyle kiracıların kavgasında silahlar konuştu

27 Nisan 2017 13:38

Olay, bugün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi Kümeevler 46 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan G., Cuma G. ve Mehmet G. ile ev sahipleri Mehmet K. arasında evi boşaltma konusu nedeni ile tartışma çıktı. Bir süre sonra aynı sokakta yaşayan Ömer B. de taraflar arasındaki tartışmaya dahil oldu. Kiracıların Ömer B.‘nin olaya karışmamasını söylemelerinin üzerine bu kez Ercan G., Cuma G. ve Mehmet G. ile Ömer B. arasında kavga çıktı. İddiaya göre, kavganın büyümesi ile evine giden Ömer B. av tüfeğini getirerek kiracıların üzerine ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Ercan G., Cuma G. ve Mehmet G. ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.

Öte yandan, olay sonrası kayıplara karışan Ömer B. ise polis ekiplerinin çevreyi sararak yaptıkları araştırmada bir binanın merdiveninin altına gizlenmiş halde bulunarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği ise olay yerine yakın bir samanlıkta bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Bulut

Etiketler: ev sahibi, kiracı


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