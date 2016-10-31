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Ev vaadiyle dolandırıldılar, çare için lokma döktürdüler

İzmir’de aynı daireyi birden çok kişiye satarak 12 milyon TL vurgun yaptığı öne sürülen müteahhit hakkında suç duyurusunda bulunan ve bir yıldır yargı sürecini beklediklerini belirten arsa mağdurları, sürecin hızlı ilerlemesi için lokma döktürdü.


31 Ekim 2016 09:11

İzmir’in Gaziemir ilçesinde 24 daireyi 100 kişiye satarak 120 kişiyi dolandırdığı öne sürülen müteahhit Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran 48 aile, bir yıldan bu yana süren mahkeme sürecinin hızlanması için çareyi lokma döktürmekte buldu. Gaziemir Sevgi Yolu'nda yapılan lokmalı eylemde, yaklaşık 100 mağdur, müteahhit Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö.’yü protesto etti.

“Ev yapma vaadiyle kandırıp 12 milyon TL dolandırdı”
Hüseyin P. ve ortağının kendilerine vermeyi taahhüt ettiği daireyi birden çok kişiye sattığını öne süren vatandaşlardan Oğuz Mermer, “Bir yıl önce yaşadığımız bir mağduriyet nedeniyle lokma dağıtıyoruz. Hüseyin P. isimli şahıs temelden ev yapma vaadiyle bizi kandırıp, 12 milyon gibi bir meblağla insanları mağdur etti. Olay yargı sürecinde ama süreç yavaş ilerlediği için bu tür etkinlikler sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hala dosyadaki tanıklardan 3-4 tanesinin ifadesi bile alınmadı. Ama sağolsun en son atanan savcı, geçen hafta iddianameyi hazırlayıp mahkemeye sundu. Mahkemede iddianamenin geri iade edilme olayı var çünkü ifadelerin eksik alındığı söyleniyor. Biz de ses getirmek için böyle bir eylem başlattık” dedi.

“Dolandırıldığımız inşaat sahasına herkes akın edince anladık”
Dolandırıldıklarını apartmanın yapılacağının taahhüt edildiği arsada rast geldiklerinde anladıklarını belirten Mermer, “Dolandırıldığımızı müteahhittin kaybolmasıyla ve inşaat sahasına gittiğimizde orada 24 daire olmasına rağmen yüzlerce insanın toplandığını gördük. İnşaat sahasında toplandığımızda herkesin elinde müteahhittin verdiği sözleşmeler vardı. Bu sözleşmeleri karşılaştırdığımızda aynı dairenin birden çok insana verilmiş olduğunu gördük ve hızlı bir şekilde yasal süreci başlattık” ifadelerini kullandı.

“Üzüntüyle beyin kanaması geçirdim, şu an felcim”
Daire almak için oturduğu evi satan ve kiraya çıkan 51 yaşındaki Erol Öztürk ise olayın ardından yaşadığı stresten dolayı beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Felç kaldığını dile getiren Öztürk, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“3 yıl önce daireye girdik fakat bizim dairelerimizi başkalarına satmışlar. Bir kişiye verilen daireyi 3 kişiye satmışlar. Bunun neticesinde bir yıldır yasal süreci takip ediyoruz ama henüz hiçbir sonuç elde edemedik. Aynı zamanda bu üzüntü ile beyin kanaması geçirdim. Felç oldum, sağ tarafım şu anda tutmuyor. Neticede adaletin tecelli olmasını bekliyoruz, bir an önce mağdurların mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. 200 bin lira kaybettim ve ben evimi satıp kiraya çıktım. Dairemizin parasını onlara verdik. Ve şu anda onun stresinden dolayı felç durumdayım. İnşallah diğer arkadaşların sağlıkları yerinde olur, onlara bir şey olmaz.”

“Bu para yıllardır biriktirdiğimiz paraydı”
330 bin lirasını kaptıran Emekli Albay Durmuş Turan da bir yıl sonra dolandırıldıklarını anladıklarını belirterek, 11 aydır yargı sürecini takip ettiklerini ifade ederek, “Ben kendi çocuklarım için almıştım. Eşim de memur emeklisi, ben de asker emeklisiyim. Bu para yıllardır biriktirdiğimiz paraydı. 330 bin TL bir memurun bir arada görmesi kolay bir rakam değil. Fakat şu anda çok mağdur durumdayız, inşallah yasal yollardan bu hakkımızı alacağız” dedi.

“Çocuklarım üniversiteyi kazandı gönderemedim”
Mağdurlardan Sedef Kırtan, savcı ve hakimlere seslenerek sürecin daha fazla hızlandırılmasını talep etti. İki çocuk annesi Zeynep Karaca ise kirada oturduğunu belirterek, “Evimi sattım, paranın tamamını verdim. Ev vaadiyle kandırıldık, çocuklarım üniversiteyi kazandı ama gönderemedim” dedi.

“Ölüler için dağıtılırdı, değişik bir hayır çıktı”
Vatandaşlar ise hep ölünün hayrına yapılan lokmanın mağdurlar için dağıtılmasına şaşırdıklarını belirterek, “Hayır diye geldik. Değişik, ilginç bir hayır çıktı bizim için biz de şaşırdık yani hep ölüler için dağıtılırdı. Şimdi şok olduk” diye konuştu.

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri 

 

Etiketler: İzmir


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