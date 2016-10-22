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Ev ve işyeri kurşunlayan şüpheliler tutuklandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde aralarında husumet bulunan kişinin ev ve aracını kurşunlayan şahıslar yakalandı.


22 Ekim 2016 23:04

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde Ufuk K.(24), aralarında husumet bulunan Ferdi Y. (26) Önder K. (24) Birol Ç. (34) ve yanlarında bulunan Özgül A. (24) karşılaştı. Grup bir süre tartıştıktan sonra ayrıldı. Ferdi Y., Önder K. ve Birol Ç., Ufuk K.’nın eskiden ikamet ettiği Çaycuma Yeni Mahalledeki evini ardından Helvacılar Köyündeki babasına ait aracı kurşunladı.
Şahıslar jandarmanın ve polisin yaptığı çalışma sonrası ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki ifadelerin ardından Ferdi Y., Önder K., Birol Ç. ve Özgül A. adliyeye sevk edildi.Ferdi Y. ile Önder K. tutuklandı. Birol Ç. ile Özgül A. ise kontrol ile serbest bırakıldı. Olaya karıştığı öğrenilen M.Y. (26) ise aranıyor. 

Gürkan Miyanyedi
 

Etiketler: iş yeri


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