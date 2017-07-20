Ev yangınına helikopterli müdahale

Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesine bağlı Kocacık köyü Müstekoğlu Mahallesinde Selattin ve Alaattin Acar kardeşlere ait iki katlı evde henüz nedeni belirlenmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevlerin bir anda tüm evi kapladığı yangını fark eden köylülerin haber vermesiyle olay yerine gelen Eflani Belediyesine ait 3 itfaiye ve Orman İşletmesine ait 3 arazöz ekipleri ile yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Alevlerin diğer evlere sıçramaması için ekipler yoğun bir mücadele verirken, yangın sonrası iki katlı ev tamamen çöktü.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul’da olay yerine giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Ertuğrul, yangının rüzgarında etkisiyle hızla büyüdüğünü ancak, belediye, orman işletmesi ve yangın helikopterinin müdahalesiyle alevlerin diğer evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğünü kaydetti.

Çıkan yangın sonrası iki katlı ev tamamen yanarak kül olurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yasin Erdem