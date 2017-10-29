Ev yangınını ŞUSKİ ekipleri vidanjörle söndürdü

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi’nde bir apartmanın 4’üncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine seyir halindeyken, yoldan geçen Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) ekipleri, yangını görerek vidanjörle müdahale etti. ŞUSKİ ekiplerinin sayesinde yangın büyümeden söndürülürken olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.