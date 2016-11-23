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Evans Kangwa: Karabükspor deplasmanından puanla dönmek istiyoruz

Gaziantepsporlu futbolcu Evans Kangwa, ligde deplasmanda bu hafta oynayacakları Kardemir Karabükspor maçından puan ya da puanlarla dönmek istediğini söyledi.

Evans Kangwa: Karabükspor deplasmanından puanla dönmek istiyoruz

23 Kasım 2016 12:16

Gaziantepspor’un başarılı sol kanat oyuncusu Evans Kangwa, Süper Lig'in 11. haftasında sahalarında 3-0 kaybettikleri Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi. Evans Kangwa, ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor karşılaşmasını kazanarak puan kayıplarını telafi edeceklerini söyledi. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 22 yaşındaki oyuncu, Konyaspor maçına 3 puan parolası ile çıktıklarını, ancak sahadan mağlubiyet ile ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.
Konyaspor maçını unutup, Karabükspor ile oynanacak maça odaklandıklarını söyleyen Kangwa, "Öncelikle mental olarak hem fiziksel olarak bu maça çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Karabükspor iyi bir takım bizde iyi bir takımız. O yüzden hafta sonun ki mücadelen galip gelerek puan ya da puanlarla Gaziantep’e dönmek istiyoruz” dedi.

“Ben hala aynı Evans’ım”
Sezon başından bu yana olan performansı hakkında da açıklamalarda bulunan 22 yaşında futbolcu, "Her zaman aynı performansı sergilemek kolay değildir. Ben hala aynı Evans’ım tabi önemli olan takım olarak nasıl ne işler yaptığımız. Bazen hani kötü oynayabilirsiniz ama yaptığınız birkaç bir şey ile oyunu değiştirebiliriz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“İlk yarıyı iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum”
Süper Lig'de ilk yarıyı en iyi şekilde bitirmek istediğini kaydeden Kangwa, ”İlk yarıyı iyi bir puanla bitireceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir takımımız var. Çok da iyi bir hocamız var. Hatta sezona da çok iyi başladık. Ama olumsuzluklardan dolayı maçları kaybetmeye başladık. Kendi açımdan inanıyorum ki ilk yarıyı iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

KAZIM UZUNÖZ 

Etiketler: Atiker Konyaspor, Evans Kangwa, gaziantepspor


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