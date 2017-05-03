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Evcil Hayvan Mağazacılığında Milyon Dolarlık yatırım

Türkiye evcil hayvan mağazacılığında pazar lideri olan Tropik Evcil Hayvan Dünyası, Türkiye’nin ilk ve tek Pet Marketi ile sektöre farklı bir mağaza daha kazandırıyor.

Evcil Hayvan Mağazacılığında Milyon Dolarlık yatırım

03 Mayıs 2017 18:15

2010 yılında kurulan ve kısa sürede 11 mağaza 2 e-ticaret sitesi ve 1 lojistik merkezi ile evcil hayvan sektörüne 60’ın üzerinde personeli ve yüzlerce tedarikçisi ile hizmet vermekte.

Pet sektöründe 5 Milyon Doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşan firma Türkiye’de ilk olan Pet Market Konseptini İstanbul Esenyurt’taki 2000 m2’lik mağazası ile hayata geçirerek pazarın büyümesine ve gelişmesine etki edecek önemli bir yatırım gerçekleştiriyor.

Tropik Evcil Firmasının Genel Müdürü Selim Kınsun'un açıklamasında “ Kurulduğumuz günden bu yana en önemli hedefimiz, ülkemizde oluşmaya başlayan evcil hayvan besleme kültürünün yaygınlaşmasında üzerimize düşen görevi en başarılı şekilde yerine getirerek, hem evcil dostlarımıza hem de onların dostlarına batılı ülkelerdeki standartlarında üzerinde hizmet verebilmektir" dedi.

Bu yeni marketle, sektörde çok daha üst düzey hizmet verme yarışını bir üst seviyeye taşıyor. 

6 Mayıs Cumartesi günü yapılacak kurumsal açılışta sektörün önemli firmaları ve basın mensupları ağırlanacağı belirtildi.

Etiketler: evcil hayvan, mağaza, Tropik Evcil Hayvan Dünyası


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