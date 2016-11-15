Evde bakım hizmetleri nedeniyle yaşanan haciz sorunu çözülüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Düzenleme yasalaştığı anda tüm haciz işlemleri duracak, söz konusu borçlar silinecek” müjdesini verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, yaşlılar, engelliler ve bakıma muhtaç olanlar için başlattığı “Evde Bakım Hizmetleri” vatandaşların da yoğun talebiyle karşılaşmıştı. Yoğunluk esnasında uygulamada bazı hatalı ve noksan işlemlerin yapıldığı ortaya çıktı. Hatalı işlemlerden dolayı, bakım görevini üstlenen birçok vatandaşa, fazla veya yersiz ödeme yapıldığı anlaşıldı. Daha sonra bu fazla ödemelerin tahsiline gidildi. Ancak bazı durumlarda tahsil işlemi gerçekleştirilemedi. Bakılan kişinin vefat etmesi, adres değişikliği, belgelerdeki eksiklik gibi sorunlar nedeniyle hem vatandaşlar hem de işlemleri yapan memurlar hakkında davalar açılmıştı. Davalardan çıkan kararlara göre de, evde bakım hizmetine dahil olan vatandaşlar ve memurlar, icra gibi prosedürlerle karşı karşıya kalmıştı.

'BORÇLAR SİLİNECEK'

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında konunun gündeme gelmesi üzerine Bakan Kaya, duruma açıklık getirdi. Kaya, bu konuda taslak hazırladıklarını ve Başbakanlığa gönderdiklerini belirtirken, şu bilgileri paylaştı: “Evde bakım yardımına ilişkin yersiz ödemelerin terkini konusunda kanun taslağını hazırladık ve Başbakanlığa gönderdik. Düzenlemenin yasalaşması durumunda tüm haciz işlemleri durdurulacak ve söz konusu borçlar da silinecektir.”

Betül Oğuz - Akşam gazetesi