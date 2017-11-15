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Evde balık temizleyen karısını keserle hastanelik etti

Samsun’da bir kişi, evde balık temizleyen 39 yıllık eşini keserle sırtına vurarak hastanelik etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan koca, mahkemece tutuklandı.

Evde balık temizleyen karısını keserle hastanelik etti

15 Kasım 2017 15:36

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Yeni Büyüklü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk annesi Habibe D. (53) evinde balık temizlediği bir sırada dışarıdan eve gelen kocası Dursun A.D. (54) karısına evde değil de evin önünde balık temizlemesini söyledi. Karı-koca arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Dursun A.D., keserle karısı Habibe D.’nin sırtına vurdu. Yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Dursun A.D. ise Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Geceyi jandarma karakolunda geçiren Dursun A.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Dursun A.D., mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

Etiketler: balık, Samsun

 

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