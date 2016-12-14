Kartal, Atalar Mahallesi, Zülüf Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 02.00 sıralarında Zülüf Sokak üzerinde bulunan apartmanın bodrum katındaki dairede birlikte vakit geçiren Abdurrahim Acar, Mümtaz Akgöl ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 bayan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahim Acar evde bulunan bıçakla Mümtaz Akgöl ve yabancı uyruklu 2 kadını çeşitli yerlerinden bıçakla yaralamaya başladı. Çıkan sesler üzerine apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mümtaz Akgöl ve yabancı uyruklu 2 kadını kanlar içerisinde buldu. Yaralı vatandaşlara yapılan ilk müdahalelerin ardından yabancı uyruklu 2 kadın Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak olay yerinde fazla kan kaybeden Mümtaz Akgöl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akgöl’ün hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlatırken, Mümtaz Akgöl’ü öldürerek 2 kadını yaralayan Abdurrahim Acar ise bir süre sonra Maltepe’de bulunan Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. Teslim olan Acar’ın ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yabancı uyruklu kadınlardan birinin durumu ciddiyetini korurken diğerinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Akgöl’ün cenazesi ise olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.