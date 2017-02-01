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Evde çiçek yetiştirmenin püf noktaları

444Cicek.com yöneticilerinden Enis Kurt, ev ve işyeri gibi kapalı mekanlarda çiçek yetiştirirken yapılan yanlışları ve çiçek yetiştirmenin püf noktalarını açıkladı.

Evde çiçek yetiştirmenin püf noktaları

01 Şubat 2017 10:21

444Cicek.com yöneticilerinden Enis Kurt, ev ve işyeri gibi kapalı mekanlarda çiçek yetiştirirken yapılan yanlışları ve çiçek yetiştirmenin püf noktalarını açıkladı. Çiçek yetiştirmenin ortamdaki hava kalitesini arttırmanın yanında, güzel kokusu ve görselliğiyle insanın doğaya özlemini bir nebze olsun hafiflettiğini belirten Kurt, iç mekanda çiçek yetiştirilmesi konusunda doğru bilinen bazı yanlışları şöyle şekilde sıraladı;

Evin ışık durumuna göre çiçek seçilmeli
Saksı çiçeği seçerken ilk önceliğin evin ışık durumuna uygun çiçeği seçmek olduğunu belirten Kurt, az güneş alan iç mekanlar için yaprağı az, gövdesi kalın (odunsu gövdeli) çiçek türlerinin daha uygun olacağını söyledi.

Bir sene boyunca saksı değiştirilmemeli
Genelde yapılan sık yanlışlardan birinin de yeni alınan çiçeğinin saksının hemen değiştirilmek istenmesi olduğunu söyleyen Enis Kurt, alınan çiçeği 1 sene süreyle saksı değiştirmeden sadece besin takviyeleriyle bulunduğu ortama adapte olması için izin vermemiz gerektiğini belirtti.

Hiçbir saksı bitkisi doğrudan güneşe maruz bırakılmamalı
Saksı bitkisi denilince halk arasında mutlaka cam önüne koyulması gerektiği gibi yanlış bir inanış olduğunun vurgulayan Kurt, çiçeklerin doğrudan güneşe maruz bırakılmadan perde arkasına konulmasının doğru olduğunu söyledi.

Nem gereksinimi karşılanmalı
Çiçeklerin de belirli bir düzeyde neme ihtiyacı olduğunun altını çizen Kurt, kaygan yapraklı bitkilerin bu ihtiyacı karşılamak için haftada 1-2 kez yapraklarına fısfıs ile su püskürtmenin iyi gelebileceğini, fakat menekşe gibi tüylü yapraklı çiçeklere ise böyle bir uygulamanın yapılmaması gerektiğini söyledi.

Ne zaman-ne kadar sulamalı?
Bitkinin ekili olduğu toprağa uzun bir çubuk batırıp çıkardığımızda çubuğa yapışan herhangi bir toprak parçası yoksa bu durumunun bitkinin su ihtiyacının olduğunu gösteren en belirgin işaret olduğunu söyleyen Kurt, özellikle kaloriferli evlerde toprağın üst yüzeyinin hızlı kuruyup alt kısmının nemli kalmasının yanıltıcı olduğunu ve aşırı sulamaya sebebiyet verdiğini bildirdi.

Son olarak tabaktan sulama konusunda da bazı yanlış bilinenler olduğunu söyleyen Enis Kurt, sadece uzun süreli seyahat gibi durumlarda tabaktan sulama yöntemine başvurulabilineceğini aksi durumda devamlı bu şekilde sulamanın bitkinin köklerini havasız bırakacağını sözlerine ekledi.

Ayrıca Kurt, yaygın olarak satılan saksı çiçeklerinden farklı olarak, 444Cicek.com veya ciceksepeti.com gibi sitelerden satın alınan egzotik saksı bitkilerinin bakımları konusunda daha önce belirtiği önerilerin yanı sıra, ürün sayfalarındaki bakım önerilerini de dikkate alınması gerektiğini bildirdi. 


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