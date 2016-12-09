Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesi Yeşilova Mahallesi Çim Soakak’ta ikamet eden Hasan İlik’e ait evde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Mutfak kısmında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kısa sürede banyo ve diğer odalara da sıçraması sonucunda itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evin içindeki eşyalar yanarak küle döndü.

Can kaybının ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası ev sahibi Hasan İlik (45), ’’3 çocuğum ile birlikte 6 kişilik ailemin geçimini sağlamak için tarım işçiliği yapmaktayım. Evimde çıkan yangında tüm ev eşyalarım yanarak kül oldu, bir anda mağdur oldum. Çocuklarımın eğitimi ve geçimi için Araban Ovasındaki tarlalarda tarım işçiliği yaparken şimdi de evimde çıkan yangında tüm eşyalarım kül oldu. Mağduriyetimin giderilmesi ve çocuklarımın eğitimi ile geçimleri için devletten yardım bekliyorum’’ diye konuştu.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili Araban İlçe Emniyet Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Ayten Işık