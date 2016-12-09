Diğer
Kategoriler

Evde çıkan yangında eşyalar kül oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir evde çıkan yangında eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.


09 Aralık 2016 17:01

Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesi Yeşilova Mahallesi Çim Soakak’ta ikamet eden Hasan İlik’e ait evde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Mutfak kısmında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kısa sürede banyo ve diğer odalara da sıçraması sonucunda itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evin içindeki eşyalar yanarak küle döndü.
Can kaybının ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası ev sahibi Hasan İlik (45), ’’3 çocuğum ile birlikte 6 kişilik ailemin geçimini sağlamak için tarım işçiliği yapmaktayım. Evimde çıkan yangında tüm ev eşyalarım yanarak kül oldu, bir anda mağdur oldum. Çocuklarımın eğitimi ve geçimi için Araban Ovasındaki tarlalarda tarım işçiliği yaparken şimdi de evimde çıkan yangında tüm eşyalarım kül oldu. Mağduriyetimin giderilmesi ve çocuklarımın eğitimi ile geçimleri için devletten yardım bekliyorum’’ diye konuştu.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili Araban İlçe Emniyet Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. 

Ayten Işık

Etiketler: Gaziantep, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç