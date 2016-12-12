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Evde çıkan yangında faciaya ramak kaldı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ailenin son anda evden çıkması faciayı önledi.

Evde çıkan yangında faciaya ramak kaldı

12 Aralık 2016 12:52

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Zaferiye Mahallesinde Abdullah Morgül’e ait evde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, ev halkının hemen evi boşaltması bir faciayı önledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devlet sahip çıktı
Öte yandan olayı duyar duymaz yanan eve gelen AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ile birlikte Kula Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü İsmail Danaç, evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aileye bir ev kiralanarak, Kızılay ve hayırseverlerin yardımıyla eşyalar alındı.
AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, “Duyar duymaz evi yanan Abdullah ağabeyimizin yaralarını sarabilmek için olay yerine geldim. Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürümüz ile birlikte mağdur ailemize hemen bir ev kiraladık. Sağ olsun Kızılay Başkanımızın da yapmış olduğu yardım ile ailemizi kısa sürede eve yerleştirdik. Devletimizin gücü büyük, inşallah Abdullah ağabeyimizin evini tamir ettirerek kendi evine kısa sürede yerleştireceğiz dedi. 

Hasan Yiğen

Etiketler: facia, manisa, yangın


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