Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen proje, 6 Mart 2015'te pilot iller olarak belirlenen İzmir, Bursa ve Antalya'da uygulanmaya başlandı. SGK İstanbul İl Müdürü Göktaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: " Proje kapsamında 0-2 yaş arası çocuk sahibi kadınların çocuk bakımı dolayısıyla iş yaşamından kopmaması hedefleniyor ve annelere, sigortalı çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde aylık 416 avro destek sağlanıyor. Projeden bugüne kadar 6 bin 755 anne ve 8 bin 418 çocuk bakıcısı faydalanırken, toplamda 15 milyon avro hibe dağıtıldı. 50 milyon avroluk bütçesiyle alanında uygulanan en büyük proje olan, "Evde Çocuk Bakımı Projesi'nin kapsamı, kadın istihdamına sağladığı katkı dolayısıyla 1 Aralık 2016'dan geçerli olmak üzere genişletilecek. Bu çerçevede projenin halen yürütüldüğü illere İstanbul ve Ankara da dahil edilirken, ilk kayıt aşamasında İstanbul için 3 bin 500, Ankara için bin 500 olmak üzere toplam 5 bin kesin kayıt alınacak.

Kesin kayıtlar 5 Aralık’ta

Ankara ve İstanbul için ön kayıtlar 28 Kasım 2016 saat 10.00 itibarıyla www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net adreslerinden, kesin kayıtlar ise 5 Aralık 2016'dan itibaren Ankara ve İstanbul İl Müdürlüklerinde kurulan kayıt ofislerinden alınmaya başlanacak.

Yükümlülüklerini yerine getiren faydalanıcı annelere verilen 300 avro hibe tutarı 320 avroya, engelli çocuğu olan veya tek ebeveyn anneler veya sertifikalı çocuk bakıcısı istihdam eden annelere yapılan 390 avroluk ödeme tutarı ise 416 avroya çıkartılacak.

Hangi şartlar gerekiyor?

"Başvuru tarihi itibariyle 0-24 ay aralığında çocuğu olmak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Bir işverenin yanında sigortalı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinden birinde çocuğuyla birlikte aynı evde ikamet etmek. Analık izin süresini geçirmiş olmak. Annenin yıllık ortalama brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamalıdır. Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında; kendisi veya eşinin birinci derecede, çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar akrabalık ilişkisi bulunmamak. Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmamak. En geç kesin kayıt tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna Ek-9 kapsamında(çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmek."

Çocuk bakıcısı olmak için şartlar

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve kadın olmak. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinin birinde ikamet ediyor olmak. Hizmet akdine tabi Ek-9 kapsamında tam zamanlı sigortalı çalışan olmak. Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar akrabalık ilişkisi bulunmamak. En az ilkokul mezunu ve en az 18 yaşında olmak."