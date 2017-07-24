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Evde deney patlaması: 1’i ağır 3 yaralı

Antalya’da üniversiteye hazırlık öğrencisinin evinin balkonunda hazırladığı bilimsel bir projenin deneme çalışmasında patlama meydana geldi. Patlamada genç ağır, anne ve babası ise hafif yaralandı.

Evde deney patlaması: 1i ağır 3 yaralı

24 Temmuz 2017 22:07

Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 431. Sokak’taki 7 katlı Peker Apartmanı’nın 6. katında meydana geldi. Üniversiteye hazırlanan ve çeşitli bilimsel yarışmalarda dereceleri bulunan 17 yaşındaki Altuğ Özışık, iddiaya göre jet yakıtları üzerine çalıştığı bir projenin deneme çalışmalarını akşam saatlerinde balkonda yapmaya başladı.

Deney sırasında meydana gelen patlamada Altuğ Özışık ve yanında bulunan annesi ev hanımı Hatice Özışık ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde çalışan babası Tuncay Özışık yaralandı. Baba Özışık, elleri kanlar içinde kalan oğlunu özel aracıyla hemen yakındaki özel bir hastaneye götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan genç, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Elleri iki bileğinden kopan ve yüzünde yaralar bulunan Altuğ Özışık’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor. Hafif yaralı olan anne ve babanın da aynı hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. 

Patlamanın ardından çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek incelemede bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlattı.  

İsa Akar
 

Etiketler: deney, ev, patlama


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