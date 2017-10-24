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Evde iki arkadaşın cesedi bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde iki gencin cesedi bulundu. Gençlerden birinin aşırı dozda uyuşturucudan ölünce arkadaşının da tüfekle intihar ettiği iddia edildi.

Evde iki arkadaşın cesedi bulundu

24 Ekim 2017 18:54
Evde iki arkadaşın cesedi bulundu - Tıkla İzle

İddiaya göre, Burgaz Mahallesi 1. Hıdırlık Sokak’ta bulunan bir evden silah sesi geldiğini duyan çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca pencereden eve girdiklerince Ferhat D. (23) ile Önder Ö. adlı gençlerin cesetleriyle karşılaştı. Aşırı dozda uyuşturucuda öldüğü öne sürülen Ferhat D.’nin evde cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşı Önder Ö.’nün de arkadaşının cesedinin başında av tüfeğiyle kendini vurarak intihar ettiği iddia edildi. İki gencin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan aynı anda ölen iki gencin sosyal medya hesaplarında birlikte fotoğraf paylaştıkları görüldü.  

Demet Leyne
 

 

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