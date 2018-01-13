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Evde mahsur 83 yaşındaki adam yanarak can verdi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında içeride mahsur kalan 85 yaşındaki adam yanarak hayatını kaybetti.

Evde mahsur 83 yaşındaki adam yanarak can verdi

13 Ocak 2018 01:10

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi 24 Sokak’ta saat 22.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Öztürk (85) ve torunu Dolunay Ö.’nün yaşadığı 2 katlı evde yere düşen elektrikli sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Didem Ö. çıkan yangına battaniye ile müdahale etmek istedi. Yangın kısa sürede büyürken, uyuduğu yerden kalkamadı. Alevlerin büyümesi üzerine Ahmet Öztürk’ kurtaramayan torunu Dolunay Ö.’nün yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken içeride kalan Ahmet Öztürk yanarak can verdi.

Yangına müdahale etmek isterken elleri yanan Dolunay Ö., olay yerine intikal eden sağlık ekipklleri tarafından Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen akrabaları Ahmet Öztürk’ün hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdiler.
Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. Ahmet Öztürk’ün cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Gölcük Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Etiketler: Kocaeli

 

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