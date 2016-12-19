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Evde mutsuz olan depresyona giriyor

Koru Ankara Hastanesi Uzmanı Psikolog Işıl Göztepe Gümüş, evlilik ilişkisinde yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözülüp sistemin dengeye kavuşturulmamasının hem çiftlerin ilişkiden aldıkları doyumu düşürdüğünü hem de ruh sağlıklarını etkilediğini belirtti.

Evde mutsuz olan depresyona giriyor

19 Aralık 2016 10:35

Evlilik ilişkisinde yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözülüp sistemin dengeye kavuşturulmamasının hem çiftlerin ilişkiden aldıkları doyumu düşürdüğünü hem de ruh sağlıklarını etkilediğini belirten Koru Ankara Hastanesi Uzmanı Psikolog Işıl Göztepe Gümüş, evlilik ilişkisinde mutluluğu yakalayamayan çiftlerin depresyon başta olmak üzere azalmış yaşam doyumu, cinsel işlev bozuklukları, öfke, tahammülsüzlükte artış, özgüven kaybı, karamsarlık gibi sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Evlilik sisteminde sağlıksız örüntülere sebep olan belli başlı bazı alanlar olduğuna dikkati çeken Psikolok Işıl Göztepe Gümüş, bu alanların‚ ‘İletişim, cinsellik, anne-baba olma, eşlerin kişilik özellikleri, kök aile ile ilişkiler, maddi kaynaklardaki yetersizlik ya da dengesizlikler, evlilik dışı ilişkiler, kültürel farklılıklar, cinsiyet rolleri, iş paylaşımı, tartışmaların yönetilememesi ve şiddet olduğunu ifade etti.

Bu noktada evlilik terapileri ve bireysel terapilerle çiftlerin ruhsal sağlıklarını düzenlemek, aile sisteminin işlevselliğini artırmak, çiftin kendi içerisinde ve çevre ile uyumunu artırmak amaçlandığını vurgulayan Psk. Işıl Göztepe Gümüş, “Sorunlarını çözmek isteyen ve daha sağlıklı bir ilişki sistemi geliştirmek isteyen çiftlere çift terapisi aracılığı ile soruna neden olan tutum ve davranışları fark ettirmek, sistemdeki duygusal sıkıntıyı azaltmak ve çözmek, uyumu artırmak, iletişim engellerini temizlemek, etkileşimi artırmak, tartışmaları kendine ve birbirlerine zarar vermeden yönetmek, ilişkideki güç dengesini sağlamak, sağlıklı sınırlar oluşturmak, ilişkideki iyilik halini desteklemek ve artırmak, baş etme becerilerini düzenlemek amaçlanır. Öbür taraftan çiftler eğer boşanma kararı almışlarsa en az zararla bu sürecin atlatılabilmesini sağlamak, süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek amaçlanır“ dedi.
Sağlıklı evliliklerde çiftlerin yaşadıkları sorunlara duygusal tepkiler vermediklerini ve bunlarla baş edebilme yöntemi geliştirdiklerini anlatan Koru Ankara Hastanesi Uzmanı Psikolog Işıl Göztepe Gümüş, sağlıklı evliliklerin değişime uyum sağlama, uygun sınırlar koyma, kişiler arası ilişkilerde açık bir iletişim tarzı kurma, etkin iletişim tarzlarını benimseme, sorumluluk alma ve bunu destekleme, ilgi ve sevginin paylaşımı, yakınlık, güven alma ve verme, sistemin geleceği hakkında güven duyma, aile bireylerine bağlılık ve kriz durumlarını iyi ele alabilme ile stresle baş edebilmenin bu özellikler arasında olduğunu vurguladı. 


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