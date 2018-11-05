Evde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Sedat K.'den (35), bir süre haber alamayan arkadaşları bunun üzerine evinde gitti. Kapıyı açıp içeri giren arkadaşları Sedat K.'yi tabancayla başından vurulmuş halde yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Yanında tabanca da bulunan şahsın arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Sedat K.'nin öldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından şahsın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntihar ihtimali üzerinde duran jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erdal Anak

