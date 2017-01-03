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Evde uyuşturucu satışına polis baskını

İzmir Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonla evinde uyuşturucu madde satışı yapan Z.B. ile birlikte 6 kişiyi yakalarken evde yapılan aramada 55 gram esrar maddesi, 55 adet exstacy hap, ruhsatsız 1 adet 9 mm. çapında tabanca ve 28 adet 9 mm. çapında mermi ele geçirildi.

Evde uyuşturucu satışına polis baskını

03 Ocak 2017 12:42

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Z.B. (50) isimli şahsın Konak ilçesinde bulunan ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Narkotik ekipleri, söz konusu adres ve civarında gerekli emniyet tedbirleri alıp yapılan operasyonla ikamet içerisinde bulunan Z.B., E.Ç. (35), G.B. (30), G.E. (33), Y.E. (23), S.O. (26) ve U.K. (29) isimli şahısları yakaladı. İkamette yapılan aramada; 55 gram esrar maddesi, 55 adet extacy hap, ruhsatsız 1 adet 9 mm. çapında tabanca ve 28 adet 9 mm. çapında mermi ele geçirildi. E.Ç. isimli şahıs ile ilgili yapılan incelemede 2 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Z.B., G.E., S.O., U.K. ve Y.E. isimli şahıslar alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığından, G.B. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken E.Ç. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, gençleri uyuşturucu madde ile zehirleyen, torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonların tüm hızı ile devam edeceği bildirildi. 

Etiketler: polis baskını, uyuşturucu satışı


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