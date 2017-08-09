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Evde yılan paniği!

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir eve giren yılan paniğe sebep oldu.

Evde yılan paniği!

09 Ağustos 2017 19:06

İspat Cami Mahallesi Tümen Sokak üzerindeki Tahta Cami’ye ait lojmanda tek başına kalan 67 yaşındaki Fatma Meriç, mutfağa girdiği sırada yaklaşık 1 metre boyundaki yılanla karşılaştı.

Meriç, korku içerisinde mutfak kapısını kapatarak dışarıya çıktı. Daha sonra durumun bildirilmesi üzerine eve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kaza kırım ekibi, kendi imkanları ile mutfaktaki yılanı tutarak dışarıya çıkardı. Bölgeye hizmet eden ve kazaların dışında birçok kurtarma çalışmasına katılan Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait kaza kırım ekibi, yeni bir çalışmaya imza atarak bir eve giren yılanı yakaladı. 

Ayhan Gülver
 

Etiketler: yılan


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