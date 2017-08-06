Evdeki bütün eşyaları çalan hırsızlar parmak izinden yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesinde M.G’nin evine giren 2 hırsız evde bulunan beyaz eşya, oturma grubu, halı, televizyon ve küçük ev aletlerini alıp kamyonete yükleyerek kaçtılar. Ev sahibi M.G., evine geldiğinde kapının açık ve evdeki eşyalarının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemeler sonucunda yaptığı parmak izi araştırmasında parmak izlerinden hırsızların Y.D ile F.Z. olduğu tespit edildi. Kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çaldıkları eşyaları bir başkasına sattıkları polis ekipleri ise çalıntı eşya alan şahsın da yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kürşat Aktaş