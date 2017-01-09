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Evdeki elektronik eşyalar suyun yapısını bozuyor

Dicle Üniversitesi (DÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, mutfaktaki elektronik tüm eşyaların, kapalı ortamda bulunan suyun yapısını bozduğunu söyledi.

Evdeki elektronik eşyalar suyun yapısını bozuyor

09 Ocak 2017 17:01

Prof. Dr. Hamdi Temel, son 3 yılda yapmış olduğu çalışmaları ‘Susuz Aşkı Yaşanmaz’ adlı kitapta bir araya getirdi. Yaptığı çalışmalarla pet şişede uzun süre kalan suyun kansere neden olabileceğini ortaya çıkaran, bu çalışmasıyla uluslararası alanda birçok sunuma katılan Prof. Dr. Temel, kitaptaki çalışmalarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Temel, özellikle pet şişeler ile ilgili yaptıkları çalışmaların hem bilimsel hem sosyal yönden çok ses getirdiğini söyledi. Suları pet şişe damacanalara hapsettiklerini kaydeden Prof. Dr. Temel, “Su ikiye ayrılır aslında bir bayat su dediğimiz hapsolmuş su, diğeri de taze su dediğimiz akan su. Biz mutfağımızda suyu hapsetmişiz damacana veya pet şişede, burada televizyon çalışıyor, çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı telefon, mikrodalga fırın akla gelecek bütün elektronik eşyalar burada çalışıyor. Hapsedilmiş suyumuz da mutfakta ve biz bu suyu içiyoruz. Suyun yapısını bozuyoruz aslında. Yapısını bozduğumuz suyu da her gün içiyoruz. Hastalıklara maruz kalmamak için bolca su için diyoruz ama içtiğimiz suyun da yapısını bozmuşuz. Akan su bizim için daha tercih nedeni. Musluk suları temizse, arındırılmışsa, musluk suyunun içilmesini tavsiye ediyorum. Belediyeler, bu konuda bizim suyumuza güvenin diyorsa, ben de belediye suyunu için diyorum” dedi.

“BİZ YAPAY SU YAPAMADIK, YAPAMAYIZ DA”

Ortadoğu bölgesinde petrolden dolayı savaşların olduğunu aktaran Prof. Dr. Temel, şunları söyledi:

“Gelecekte çok daha büyük problemlerle karşı karşıya geleceğiz. Bu sefer su savaşları çıkacak, gelecekte bu problemlerimiz var. O zaman suyu çok daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bir saat evde su kesilse hayat felç oluyor, ama bir de suyun olmadığını düşünelim. Biz kitabımızda bütün bu durumlardan bahsettik. Yapay su olabilir mi, mesela insanların aklına gelen ilk şeylerden bir tanesi. Biz yapay su yapamadık, yapamayız da. Şu an dünyada en bol ve en ucuz su gözüküyor. Ama biz bilim insanları olarak yapay su yapamıyoruz. Gezegenlerde su var mı, bilim insanları yapabiliyoruz diyorlar ama şu an için suyun olduğuna dair bilimsel bir veri yok. Kitabımızda bunlardan bahsettik. Bu kitabı okuduğunuz zaman akademisyenler için de aynı şeyler söz konusu, bizim bilmediğimiz çok şey varmış diyecekler.”

(Aydın Yorat /İHA)

Etiketler: Dicle Üniversitesi, Prof. Dr. Hamdi Temel


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