Yunusemre Belediyesi, bünyesinde açtığı hanım lokalleriyle, bir yandan bayanların sosyal becerilerini geliştirmesini sağlarken bir yandan da ev ekonomilerine katkı sunmalarına ön ayak oluyor. Uncubozköy Hanımlar Lokali’nde düzenlenen kurslarda en fazla ilgi görenlerden biri de Dekoratif Ahşap Süsleme kursu. Kursa katılan ev hanımları hem stres atıyor hem de yaratıcılıklarını ahşaba yansıtıyor.

EV EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Bayanların kursa olan ilgisinden memnun olduklarını anlatan Dekoratif Ahşap Süsleme Kursu Öğretmeni Ayşe Acaröz, yeni bir hobi edinmek isteyen bayanlara çağrı yaptı. Acaröz, “Lokalimizde yaklaşık 2 ay önce açtığımız Ahşap Süsleme Kursumuza katılan hanımlarımız, burada ahşap boyamayı öğreniyor. Hanımlarımız bu eğitimlerde yaptıkları eserlerini satarak maddi kazanç elde edebiliyor. Bunun yanı sıra ev hanımlarımızın ruhsal açıdan da motive olmaları için daha eğlenceli bir ortamda eğitimlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz, panolar, çay tepsileri, dikiş kutuları gibi ahşap eşyaların süslemelerini yapıyorlar. İsteyen kızının çeyizine koyuyor, isteyen gelinine hediye ediyor” dedi.

"MONOTONLUKTAN KURTULDUK"

Ahşap Süsleme Kursu kursiyerlerinden Necla Süslü ise, kurs sayesinde monotonluktan kurtulduğunu ifade ederek duygularını şu sözlerle anlattı:

“Bu kursa katılmadan önce monoton bir hayatım vardı. Burada arkadaşlarım ile birlikte hem sosyal aktivitelere katılıyorum hem de kurslarda aldığımız eğitimlerle el becerilerimi geliştiriyorum. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz yılsonu sergimizde kendi el emeklerimiz ile yaptığımız el işlerini satarak maddi kazanç da elde etme fırsatı bulduk. Bu nedenle bizlere bu güzel imkanları sağladığı için Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Çerçi’ye bütün kurs arkadaşlarım adına da gönülden teşekkür ediyorum.”

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur da belediye bünyesinde açılan tüm kurslara 18 yaş üstü tüm bayanların katılabileceğini belirterek şunları söyledi: “Şu an 18 kursiyerimizin olduğu Ahşap Süsleme Kursumuz 26 Ocak 2017 tarihinde sona erecek. Hanımlarımız hem eğlenceli hem de verimli vakit geçirdikleri bu kursumuza büyük ilgi gösteriyorlar. Bu nedenle kurslarımızın biri sona ererken diğerini açıyoruz hemen. Kurslarımız sonunda başarılı kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Uncubozköylü bütün bayanlarımızı lokalimize bekliyoruz”