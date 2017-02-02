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Evden 4 kamyon çöp çıktı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Bekirbey Mahallesi’nde komşuların ihbarı üzerine ekiplerin maskelerle girdiği evden 4 kamyon çöp çıktı.

Evden 4 kamyon çöp çıktı

02 Şubat 2017 15:46

Şahinbey ilçesine bağlı Bekirbey Mahallesi Koyuncu Sokak’ta ikamet eden mahalle sakinleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve ismi açıklanmayan komşularının evinden pis kokular yükseldiği iddiasıyla Şahinbey Belediyesine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ihbar edilen adrese gitti. Vatandaşın aylardır çöplerini atmadığını gören ekipler, evin kullanılmaz hale geldiğini belirledi. Maskelerle eve giren belediye personeli, evden 4 çöp kamyonu dolusu evsel atık, karton kutu, plastik, teneke kutu gibi çöp malzemeleri çıkardı.

"ŞAHİNBEY BELEDİYESİ HER SORUNUMUZDA YANIMIZDA"

Bekirbey Mahalle Muhtarı Ali Satıl, Şahinbey Belediyesinin yaşanan her sıkıntıda yanlarında olduğunu söyleyerek, "Ne zaman bir sorunumuz olsa belediyemizi arıyoruz, onlar da hemen müdahale ederek sorunumuzu çözüyor. Daha öncede bu evde bulunan atıklar belediyemizin temizlik ekipleri tarafından temizlenmişti. Ancak kendisi geceleri yine çöplerden aldığı atık malzemeleri evinde toplayarak, evin içini yine çöplerle doldurdu. Ev sahibi aslında kötü bir insan değil ama kendisinde çöp toplama hastalığı var. Topladığı çöplerin kokusundan komşular rahatsız oluyor. Etrafındaki komşuların evlerini fareler basmış durumda. Biz de bunun üzerine belediyemizi arayarak evin temizlenmesini istedik. Onlarda sağ olsunlar hemen gelerek evin temizliğini yaptılar” dedi.

Yazıcık Mahalle Muhtarı Nahsen Sülüker, Bekirbey Mahalle Muhtarı ile birlikte hem kendi mahallesinin hem de Bekirbey Mahallesi’nin sorunlarını çözme adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Her yıl aynı sıkıntının yaşadığı bir ev burası. Belediyemiz sağ olsun her yıl gelip bu evdeki çöpleri temizliyor. Ama evde oturan şahısın çöp toplama hastalığı yüzünden, bu ev yeniden çöple doluyor. Mahalle sakinleri oldukça rahatsız. Her yıl bu sorun tekrar tekrar yaşanıyor. Allah Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan razı olsun her sorunumuza olduğu gibi bu sorunumuza da çözüm oldu” şeklinde konuştu.

Evin daha önce de belediye ekipleri tarafından defalarca temizlendiğini dile getiren mahalle sakinleri, "Yapılan temizlikten dolayı Şahinbey Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Bu evde her zaman bu olayı yaşıyoruz. Ev kendi malları olduğu için mahalle sakinleri olarak biz de bir şey yapamıyoruz. Sağ olsun belediyemize ne zaman istekte bulunsak hemen gelip evi temizliyor ve ilaçlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Etiketler: çöp, kamyon


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