Evden çaldığı altınlarla küçükbaş hayvan aldı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Artuklu ilçesi TOKİ konutlarında 20 Kasım 2017 ile geçtiğimiz 11 Ocak tarihlerinden meydana gelen hırsızlık soruşturması kapsamında tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri evlerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca, hırsızlık olayında elde edildiği tespit edilen 1 adet kol saati, 2 adet evden çalındığı belirlenen yüzükler ve aramada, ele geçirilen kol saati ve yaklaşık değeri 38 bin TL değerinde altının 20 Aralık 2017 tarihindeki hırsızlık olayında çalındığı belirlendi.

Emniyette şüphelilerin verdiği ifadelerden yola çıkan ekipler, 11 Ocak’ta TOKİ konutlarında meydana gelen hırsızlık olayında çalınan 3 adet altın zincir, 2 adet taşlı yüzük, 4 adet altın küpe, 2 adet bileklik, 1 adet Reşat altın ve 60 Euro’un, 5 bin 410 TL karşılığında kuyumcuya sattıkları ortaya çıktı.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, çaldıkları altınları 26 bin TL’ye bir kuyumcuya sattığı ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelilerinin çaldıkları malzemelerinin parasıyla kendilerine 51 adet küçükbaş hayvan ve 1 adet bilezik aldığı tespit edildi.

Emniyet yetkilileri ise, çalıntı malları satın alan kuyumcuya "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan işlem uyguladı.

Emniyetteki işlemleri biten iki zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan iki şüpheli de tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Beril Solmuşgül - Murat Akgül