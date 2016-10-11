Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şenyüzler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Nurdoğan Karakaya (29), anneannesinden kalan evde yaşayan teyzesinin oğlu Ramazan K.'nın (25) uyuşturucu kullandığı ve komşuları rahatsız ettiği gerekçesiyle evden çıkmasını istedi. Bunun üzerine kuzenler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan K. evde bulunan pompalı tüfekle geri gelerek kuzenine ve eniştesine ateş açtı. Nurdoğan Karakaya sağ omuzundan, babası Ahmet Karakaya da boyun bölgesinden yaralanarak kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Nurdoğan Karakaya Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, babası da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Nurdoğan Karakaya hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ahmet Karakaya'nın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Ramazan K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Selman Ayas