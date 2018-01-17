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Evden gelen koku acı gerçeği ortaya çıkarttı

Şanlıurfa’da yalnız yaşayan yaşlı adamın evinden gelen koku nedeniyle eve giren ekipler, adamın yaklaşık bir ay önce öldüğünü belirledi. Çürümeye başlayan ceset, otopsi işlemlerinin ardından İzmir’den gelen yakınlarına teslim edildi.

Evden gelen koku acı gerçeği ortaya çıkarttı

17 Ocak 2018 14:21

Olay, Eyyübiye ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde yaşandı. Eşi vefat eden ve çocukları da İzmir’de yaşayan 72 yaşındaki Halil Çetin’den uzun süre haber alamayan komşuları, evden koku geldiğini fark etti. Yaşlı adamın evine giden komşuları, kapıyı açan olmayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri durumu polise bildirdi.

Kapıyı açtıklarında acı gerçek ortaya çıktı

Polis eşliğinde kapıyı kırıp eve giren ekipler, yatağında uzanmış halde bulunan yaşlı adamın öldüğünü, cesedinin ise çürümeye başladığını belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından İzmir’den gelen yakınlarına teslim edildi.

"Ceset çürümüş ve kurtlanmıştı"

Yaşlı adamın 30 yıldır mahallede yaşadığını ve yıllardır tek başına kaldığını belirten komşuları, cesedin çürüyerek kurtlandığını iddia etti. Yaklaşık 5-6 yıldır yaşlı adamla komşu olduğunu söyleyen Şeref Avşar, ”Kimsesiz ve fakir bir adamdı, kimseye zararı yoktu. İçeride unutulmuş, kurtlanmış, bozulmuştu. Cesedi götürdüler. Ben 30 yıldır tanıyorum ama 5-6 senedir komşusuyum, daha yakın oldum. Çocukları, kimse gelip gitmiyordu” ifadelerini kullandı.

Ahmet Kaya
 

Etiketler: ceset, koku

 

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