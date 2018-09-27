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Evden "hayvan otlamaya gidiyorum" diyerek çıktı, geri dönmedi

Evden
Evden "hayvan otlamaya gidiyorum" diyerek çıktı, geri dönmedi

Tokat’ta “hayvan otlatmaya gidiyorum” diyerek evinden ayrılan genç üzerindeki 4 bin 500 lira ile kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Taşliçiftlik köyünde ikamet eden Bilal ve Saliç çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Emrah Yıldız (18) merada küçükbaş hayvan otlatan kardeşi “Salim Yıldız'ın (10) yanına gidiyorum” diye evinden ayrıldı. Havanın kararması ile birlikte Salim eve dönerken Emrah'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri çevrede, kanal kenarlarında el feneri yardımı ile arama yaptı. Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı. Jandarma ekipleri ise şehir terminalinde gencin otobüs firmalarından bilet alıp almadığını tespit için çalışma başlattı. 

"Yanında 4 bin 500 lira para varmış"

Amca İsmet Yıldız, olayla ilgili “Genci saat 16.00 sularında kardeşinin yanına yollamış annesi. Akşam olunca evine döner diye beklerken, kardeşi yanına gelmediğini söylemiş. Bulamayınca jandarmaya haber verdik. Yanında 4 bin 500 lira para varmış. Biri aklına girdi mi, götürdü mü bilmiyoruz. Daha önceden böyle bir şey olmamıştı” diye konuştu. Okuldan geldikten sonra küçükbaş hayvanları otlatmaya giden Salim Yıldız ise ağabeyinin yanına gelmediğini söyledi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.  

Nurhan İçmez 

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