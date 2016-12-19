Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesinde bulunan bir evin dışarıya açılan mutfak kapısının kırarak içeri giren hırsızlar, evde bulunan çok sayıda çeşitli ziynet eşyası ve 750 Türk Lirası para çaldı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kayıtlardaki Y.A ve S.D.’yi gözaltına alan polis, iki şahsın çok sayıda suç kaydının olduğunu tespit etti.

Y.A. ve S.D. ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.