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Evden kaçan 13 yaşındaki kızına gözyaşlarıyla seslendi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, 13 yaşındaki kızı evden kaçan annenin feryadı yürekleri yaktı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Aleyna Akagündüz’den 5 gündür haber alınamıyor.

Evden kaçan 13 yaşındaki kızına gözyaşlarıyla seslendi

16 Ağustos 2017 12:59

11 yıl önce eşini akciğer kanserinden kaybeden ve kendisi de astım hastası olan 6 çocuk annesi Sevinç Akagündüz (47), 4 gün önce evden kaçan 13 yaşındaki kızı Aleyna’yı gözyaşları içerisinde arıyor. Kızının psikolojik tedavi gördüğünü ve daha önceden birkaç kez evden kaçtığını anlatan anne Akagündüz, kızının hayatından endişe duymaya başladığını dile getirdi. En son kızıyla ailevi bazı konular yüzünden tartıştığını ve sonrasında kızının evden kaçtığını anlatan Akagündüz, “Aleyna, geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde evden kaçtı. Daha önce de 1-2 defa evden kaçmıştı, fakat ilk defa bu kadar uzun zaman oldu. Kendisinin psikolojik sorunları var ve psikolojik haplar kullanıyor. Hastanede tedavi görüyor ve bugünlerde ilaçları da değişmesi gerekiyordu. 8 yıl evli kaldığım eşimi 11 yıl önce akciğer kanserinden kaybettim. 11 yıldır çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum. Bütün sınırları zorladım artık. Ben toparlamaya çalıştıkça dağılıyorum. 4 tane benim baktığım yetim var, 2 kızım da evli. Ben astım hastası olduğum için çalışamıyorum. Sosyal yardımlarla hayatta kalmaya çalışıyorum” dedi.

Gözyaşları içinde kızına seslenen anne Akagündüz, “Annecim neredeysen gel. Ben senden beklemiyordum annem, neredeysen gel, yalvarıyorum gel. Okula gidiyordu bu sene teşekkür getirdi. Kötü arkadaşlarına uydu. Bir dönem saçlarını kapattı, daha sonra açtı. Emniyete kayıp ihbarında bulundum, ayrıca kendilerine iki tane telefon numarası verdim. Bu numaraların araştırılmasını istedim. Belki oradan bir ipucu bulabiliriz diye düşündüm. Ne yapacağımı bilemiyorum. Tek isteğim kızımın bir an önce dönmesi” diye konuştu. 

Etiketler: 13 yaşındaki kız, manisa


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