Evden tam 8 kamyon çöp çıktı

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Dağınık Evler Sokak’ta bir evden çöpler nedeniyle koku geldiği Elazığ Belediyesine bildirildi. Bunun üzerine adrese Zabıta, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, evin 2 yıl öncede 8 kamyon çöp çıkartılan 57 yaşındaki İ.Ç’ye ikametgah olduğunu tespit etti. İ.Ç’nin 2 yıl içerisinde tekrar tek katlı müstakil ev ve bahçesini çöp döküm alanına çevirmesi şaşırttı. Polisler tarafından İ.Ç’nin evden uzaklaştırmasıyla ekipler saatler süren temizlik çalışması yaptı. 2 yıldır biriktirilen ve çevreye rahatsızlık veren 8 kamyon çöp daha güçlükle çıkarılarak temizlendi.

2016 yılında aynı evden yine 8 kamyon çöp çıkarıldığını belirten Zabıta Amiri Mustafa Baştaş, “2 yıl önce çöpler alındıktan sonra tekrar şahıs tarafından çöp biriktirilmiş. Zabıta Müdürlüğü koordinesinde Fen ve Temizlik işleri ekipleriyle beraber bugün itibariyle burada çöpsel atıklarla ilgili çalışma yapıyoruz. Akşama kadar bu biriken ve çevreyi rahatsız eden çöpleri kaldıracağız. Çevrede ikamet eden vatandaşların rahatsız olduğundan dolayı geldik. Önceden tespitimizi yaptık. İlgili şahsa tebligatımızı yaptık. Verilen süre içerisinde kaldırmadı" dedi.

Ekiplerin koordinesinde çöpleri akşama kadar kaldıracaklarını aktaran Baştaş, yine 8 kamyon çöp çıktığını ifade etti.

Mücahid Kantarcıoğlu