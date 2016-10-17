Ev dekorasyonu ve ihtiyaçları bireylerin vazgeçemediği ve zevkle üstlendiği işlerdir. Özellikle internetin ve internet sitelerinin bu derece çoğalması ile birlikte bireyler ev dekorasyonunu ve eve dair ihtiyaçları online hizmet ile bu internet siteleri üzerinden yapmaktadırlar. Evdigo özellikle evle ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi içinde bulunduran bir online alışveriş sitesidir.. Anne, çocuk giyim ve bakımından, yatak odası ürünlerine, mutfak araç gereçlerinden ev dekorlarına dair bulabileceğiniz her şeyi içinde barındıran bir site olma özelliğini taşıyor.

Evdigo, Köseoğlu Dış Tic. Ltd. Şti. Kuruluşudur. Köseoğlu; hazır tül ve hazır perde ile kumaş sektöründe uzun yıllardır bir marka haline gelen ve müşterilerine kaliteli ürün imkânı sağlayan bir firmadır. Bu firmanın internet sitesi olarak kurulan Evdigo, teslimat süreleri, ürün değişim ve iadelerinde oldukça hassas davranırken, müşterilere en kaliteli ürünü en uygun fiyata satma politikası içerisinde hareket etmektedir. İnternet üzerinden korkmadan, güvenle alışveriş yapabileceğiniz bir site olan Evdigo, üyelik ve kart bilgilerinizi gizli tutarak hiçbir kullanıcısını mağdur etmemeyi amaçlamaktadır.

Pek Çok Çeşit Ürün Bir Arada

Evdigo internet sitesinde daha önce şimdiye kadar karşılaşmadığınız derecede çeşitli ürün ve modelleri görmeniz mümkün. Bir ev için aklınıza gelebilecek ne tür ihtiyaçlar ve ürünler varsa hepsini içinde barındıran site aynı zamanda ev dekorasyonu ve anne - bebek giyiminde de oldukça değişik modellerle hizmet vermektedir. Yatak odası tekstili, Anne-çocuk Bakım, Hediyelik & Hobi, Salon tekstili, Mutfak, Banyo, Ev dekorasyonu ve Özel koleksiyon isimli sekmeleri bulunan sitede alt kategoriler içerisinde ihtiyacınız olan pek çok ürüne ulaşmanız mümkündür. Aynı zamanda açılan sekmeler ve alt kategorilerden istediğini marka, model ya da seçeceğiniz kriterlere göre seçim yapmanız amacıyla sol tarafta açılan sekme ile birlikte istediğine göre çeşitli ürünlere ulaşabilmeniz sağlanmaktadır. Bunların dışında özel koleksiyon isimli kategori içerisinden Osmanlı ya da vintage ürünleri sevenler için pek çok çeşit bulunduruyor. Hediyelik bölümünde ise hediye ürünlerin çeşitleri kişiye özel olarak (anne, baba, sevgili) ayrıldığı için kolayca alışveriş yapmanız ve seçenekler arasında bilgi sahibi olabilmenize imkân tanınıyor.

Müşteri Hizmetleri ve Değişim Koşulları

Site hakkında bilgi sahibi olmanız amacıyla ya da bir ürün, içerik ile ilgili hizmet almak istediğinizde Evdigo üzerinde yer alan müşteri numarasını arayarak bilgi sahibi olmak istediğiniz konuda kolayca bilgi alabilirsiniz. (Evdigo müşteri hizmetleri: 0850 222 2507)

Bunların yanı sıra 100 liranın altındaki alışverişlerinizde kargo ücreti 9 lira iken, 100 lira üstü sipariş toplamlarında kargo tüm Türkiye’ye ücretsizdir. Kredi kartı kullanmayan müşteriler için Kapıda Nakit ödeme ve Banka Havalesi ile ödeme seçenekleri mevcuttur. Ürününüzü değiştirmek ya da iade etmek istediğiniz takdirde 14 gün içerisinde belirtilen kargo şirketine giderek iade ya da değişim yapabilme fırsatı tanımaktadır. Bu sayede esnek bir politika ile müşteri memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılması amaçlanmaktadır.

Evdigo online alışveriş sitesini ziyaret etmek için tıklayınız: www.evdigo.com

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