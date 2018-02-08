Eve ateş açan 4 şüpheli yakalandı

Olay Şarhöyük mahallesi Radar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri bahsi geçen sokakta bir eve av tüfeği ile ateş edildiğine dair ihbar aldı. Olay yerine gelen ekipler, aralarında husumet olduğu iddia edilen kişinin ikametine gelen 4 şüphelinin 26 DT 536 plakalı otomobille kaçtıklarını tespit etti. Ardından polis ekipleri şahısların peşine düştü. Kovalamaca sonucu Kumlubahçe sokak yakınlarında şüpheli Cemalettin K., Ümit E., Burak S. ve Volkan Y. yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.