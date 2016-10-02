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Eve çağırdıkları arkadaşlarını bıçaklayarak öldürdüler

Şanlıurfa’da aralarında alacak verecek meselesi bulunan arkadaşları tarafından eve çağrılan şahıs bıçaklanarak öldürüldü.

Eve çağırdıkları arkadaşlarını bıçaklayarak öldürdüler

02 Ekim 2016 16:35

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Suriyeli 6 kişinin kaldığı apartmanın 4. katındaki eve çağrılan Muhammed Arap El Halil (35) ile evdeki şahıslar arasında daha önceki bir alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada vücudunun değişik yerlerine bıçak darbesi alan Muhammed Arap El Halil hayatını kaybederken boğuşma nedeniyle evin camları kırıldı.

İş çıkışı eve giden Suriye uyruklu bir kişi, içeri girdiğinde yerde kanlar içinde yata birini görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karıştıkları iddia edilen 4 kişiyi gözaltına alırken, aralarında cinayet zanlısı Abdulkerim Ş.’nin de bulunduğu 2 kişinin ise arandığı öğrenildi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tarafların yakınları arasında kavga
Olayı duyup Gaziantep’ten gelen Muhammed Arap El Halil’in yakınları ile evde kalanların yakınları apartmanın önünde karşılaşınca kavga çıktı. Polisin müdahale ederek ayırdığı kavga nedeniyle de bazı kişiler gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası toplam 15 kişinin gözaltına alındığı belirlendi.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlanan ceset, yakınları tarafından alınarak defnedilmek için Gaziantep’e götürüldü.
Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Şinasi İnan 


 


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