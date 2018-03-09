Eve gelen cezalar şok etti, aracına binemez oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan İlyas Şimşek’in 3 yıl önce satın aldığı otomobil yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Bir markette depo sorumlu olarak çalışan 39 yaşındaki İlyas Şimşek, kendi aracıyla aynı model ve aynı plakaya sahip başka bir araç sebebiyle evine art arda gelen trafik cezaları yüzünden çalmadık kapı bırakmadı. İkiz plaka takılı olan diğer otomobilin gişe geçişlerindeki cezalarını ödemek zorunda kalan Şimşek, çareyi aracının plakasını değiştirmekte buldu. Kesilen cezaların kendisine ait olmadığının kanıtlandığını ancak hala cezaların gelmeye devam ettiğini söyleyen Şimşek, kendisine ait olmadığını iddia ettiği 8 bin TL OGS ve HGS cezasından kurtulmak için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını söyledi. İkiz plakalı araçtan gelen trafik cezaları sebebiyle kendi aracını bir süre kullanmadığını kaydeden Şimşek, "Artık ne zaman ceza gelecek kokusundan arabaya da binemez olduk. Arabayı kullanmaya, trafiğe çıkmaya korkuyorum. Artık halk otobüslerini kullanıyorum, bazı yerlere yürüyerek gidiyorum" dedi.

"Geçişlerin ikiz plakalı başka bir araca ait olduğu tespit edildi"

Kendisine ait olmayan yaklaşık 8 bin liralık borcu görünce şaşkınlık içerisinde kaldığını dile getiren İlyas Şimşek, "14 Temmuz 2016 tarihinde Çorlu Emniyeti bölgesinden tarafıma gelen bir trafik cezası oldu. Bana gelen cezanın evraklarında araç resimleri vardı ve o resimdeki araç tarafıma ait değildi. Bu bağlamda hemen adliyeye başvurdum. Bir dilekçe yazdım. Cezanın tarafıma olmadığını ve kendi aracımın resimlerini çektim. Kendi aracımın fotoğrafları ve bana cezası gelen aracın görüntüleri ile Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundum. Mahkeme lehime karar vererek cezayı iptal etti. Sonrasında ben aracın takibe alındığını düşünerek tekrar bir müracaatta bulunmadım. Fakat yaklaşık 6 ay geçtikten sonra HGS ve OGS borçları tarafıma geldi. Toplamda yaklaşık 7-8 bin TL’lik Avrasya Tüneli geçişleri olmuş. Haliyle benim de bu geçişlerden haberim yoktu. Çünkü, benim kredi kartımda otomatik ödeme talimatı aktif olduğundan hesap bakiyesi bittiğinde otomatik olarak kartımdan çekiyor ödemeleri. Sonra ödemelerin fazla olduğu ve tarafıma gelen borç bilgilerinin fazla olduğunu düşünerek bir araştırmaya yöneldim. Karayolları müşteri hizmetlerini aradım ve sırada daha önceden tarafıma gelen borç aklımıza geldi. Bu geçişlerin ikiz plakalı başka bir araca ait olduğu ve benim tarafıma ait olmadığı tespit edildi" diye konuştu.

"ikiz plakanın geçişleri sürekli olarak benim hesabıma borç olarak yansıdı"

İkiz plakalı aracın otoyollardaki geçişlerinin kendisine borç olarak yansıdığını ifade eden Şimşek, "Savcılığa müracaat ettim. Aracımın fotoğraflarını, daha önceden Çorlu’da çekilen diğer aracın görüntülerini, alınmış mahkeme kararını dosyaya ekleyerek savcıya müracaatta bulunduk. Fakat savcı evrakı direkt Çorlu Bölgesi’ne gönderdi Çorlu bölgesinde takip edileceği düşünülerek. Fakat o sırada ikiz plakanın geçişleri sürekli olarak benim hesabıma borç olarak yansıdı. Haliyle ben de otoyolu kullanmak zorunda kalıyorum. Otoyol ve Karayolları Müdürlüğü ile telefon görüşmemde kendilerine ödeme yapamadığımı belirttim. Mail yoluyla da savcılığa yazmış olduğum evrakları gerekli yerlere ilettim. Bunun sonucunda herhangi bir ödeme yapmamam gerektiğini söylediler. Çünkü ben ödeme yaptığım zaman benim hesabımdan kesiliyor ve bakiyem yetersiz görünüyor diğer araç sürekli geçtiği için. Aynı araç İstanbul bölgesinde ikamet ederken, benim aracım ise İzmit ilçesinde ikamet ederek, Düzce ve Bolu yolunu kullanıyor” şeklinde konuştu.

"Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağım"

İkiz plaka borçlarında kurtulmak için tekrar yargıya başvurduğunu ancak mahkemenin başvurusunu reddettiğini kaydeden Şimşek, "Emniyet Müdürlüğüne başvurdum. Aracımı plaka sistemine kaydettirdim. Plaka tanıma sistemine kaydettirdikten sonra benim aracımı trafik memurları Gerede tarafında durdurdular. Beni durdukları gün aynı aracın otobandan geçiş bilgileri telefonuma mesaj olarak geldi. ‘Şu an Avrasya Tüneli'nden Boğaziçi Köprüsü'nden geçiş yaptınız’ diye. Benim aracımı durdururken diğer aracı durduramadılar. Otoyoldaki tarafıma ait olmayan ikiz plakalı aracın geçişlerine itirazda bulundum. İtirazıma elimde kanıtlar, belgeler ve görüntüler olmasına rağmen 3. Sulh Ceza Mahkemesinde ret kararı verildi. Sonra tekrar ret kararına itiraz ettim. İtirazım da reddedildi. Elimde belgeler olmasına rağmen reddedildiği için belgelerimin yeterince incelenmediği kanısındayım. Yeterince belgeler incelenmeden karar verildiği için Anayasa Mahkemesine başvuracağım" ifadelerini kulandı.

"Çözümü plakayı değiştirmekte buldum"

Kendisine ait olmayan otoyol geçişlerinden kaynaklanan cezalardan kurtulmanın çaresini aracının plakasını değiştirmekte bulduğunu ifade eden İlyas Şimşek şöyle konuştu:

"Çözümü plakayı değiştirmekte buldum. En sonunda biz plakamızı değiştirdik. Plakamı değiştirdikten sonra eski plakama ait hiçbir işlem tarafıma gelmiyor. İşlemler normale döndü ama o borç hala İlyas Şimşek adına kayıtlı. Ankara Kazan mahkemelerinden gelen olumlu yanıt neticesinde HGS borçlarımı iptal ettiler. Bana ait olan borçlarımı faizsiz bir şekilde ödedim. Sadece OGS ve Avrasya Tüneli borçları kaldı. Bunlar için de mahkemeden olumlu yanıt beklerken dosyalarım hiç incelenmeden ret kararı verildi. Şu an yaklaşık 8 bin TL zarara girdim. Bu arada benim mahkeme sürecindeki masraflarım da var. Ben işimden izin alıyorum. Bu işlerin arkasından koşabilmek için işimden zamanımdan oluyorum."

Murat Kanber - Cihan Atik - Gürcan Yılmaz