Eve giren hırsızlar suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 03.50 sıralarında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde yaşandı. Metruk bir binanın duvarına tırmanıp yan taraftaki evin balkonundan içeri giren yüzü maskeli şahısları gören vatandaşlar durumu polis haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, şahısların metruk binanın çatısına çıkıp kaçmaya çalıştıklarını belirledi. Olay yerine çağrılan takviye ekipler, binanın etrafını sardıktan sonra içeri girip Eyüp Y. ile Hakan Y.’yi kıskıvrak yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramasında girdikleri evden çaldıkları 6 adet yüzük ile hırsızlıkta kullandıkları eldiven ve maske ele geçirildi. Kaçmayı başaran ve kimliği belirlenen Ferhat F.’nin yakalanması için çalışmanın devam ettiği belirtildi. Hırsızlık ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen zanlılar, adliyeye sek edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Enver Zencirci