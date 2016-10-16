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Eve haciz getiren oğlunu bıçakladı

Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde bir kişi, eve haciz getiren oğlunu bıçaklayarak yaraladı. Baba, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Eve haciz getiren oğlunu bıçakladı

16 Ekim 2016 14:28

Olay, Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki Yücel D., bir bankadan kredi alıp, krediyi ödeyemeyince babasının evine haciz memurları geldi. Baba Baki D. (47) önce telefonda görüştüğü, sonra eve gelen oğlu ile tartışmaya başladı. Baba sinirlerine hakim olamayarak, eline geçirdiği bıçakla oğlunu yaraladı. Yaralanan Yücel D.’ye ailesi tarafından çağrılan 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıyı Alanya Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Baki D.’nin karnından ve kalbinin alt kısmından bıçaklandığı tespit edildi.

Oğlunu bıçaklayan baba Baki D. Alanya merkez ilçe jandarma ekiplerince gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. İfadesi alınan Baki D. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne gönderildi.


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