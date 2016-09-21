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EVERLAM, Düsseldorf Glasstec Fuarında

EVERLAM, Glasstec Fuarı öncesinde yeni akustik PVB ürünü olan ve kaliteli ürün ve hizmet portföyüne önemli bir ilave niteliğindeki ’EVERLAM QUIET’ ürününün piyasaya sürülmüş olduğunu duyurdu.


21 Eylül 2016 09:16

’EVERLAM QUIET’, yüksek performanslı ürünü şirketin markası niteliğindeki üstün teknik uzmanlık seviyesiyle birleştiren akustik bir çözüm. Tekli veya çoklu cam konfigürasyonlarında lamine edilebilen üç katmanlı PVB ürün. Cam yapısının ağırlığını azaltırken bina kullanıcıları açısından ekstra ses yalıtımı ve konfor sağlar. Ayrıca, laminasyon hatlarında optimum işlenebilirlik sağlamaktadır. Mutlak kalite ve tutarlılığı gözeten firmanın standartlarına göre üretilen bu ürün, şirketin iyi müşteri hizmeti ve teknik desteğiyle birlikte sunulmaktadır. Ürün, 20-23 Eylül tarihleri arasında Düsseldorf’ta düzenlenen Glasstec Fuarında sergileniyor.

Firmanın CEO’su Harald Hammer şöyle konuştu: ’’Firmanın yenilikçi ruhu, proaktifliği ve piyasaya katma değerli çözümler sağlama kapasitesiyle gurur duyuyorum. Mimari alandaki müşterilerimize benzersiz değerler sunan olağanüstü özel teknik hizmetimizi ve gelişmiş akustik ürünün bir araya getirildiği ’EVERLAM QUIET’ ürünümüze piyasada büyük ilgi gösterileceğine eminiz."

Firmanın Teknoloji Direktörü Paul Van Lierde, ’’Yeni ürün geliştirme programımızı hızlandırabilmek amacıyla uyguladığımız Ar-Ge kapasitemizi genişletme stratejimiz, ilerlememizi sağlayacak doğru bir yoldur. Ürün, piyasada dikkat çekmemizi sağlayan yüksek performanslı ürün portföyümüzü oluşturabilmek üzere atılan önemli bir adımdır’’ dedi.

Etiketler: EVERLAM, Glasstec Fuarı


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