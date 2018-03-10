Everton 2-0 Brighton Maçı özeti ve golleri izle | Cenk Tosun Brighton'a attığı gol

Everton'da Cenk Tosun fırtınası esmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Everton'ın deplasmanda Burnley'e 2-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Cenk Tosun, Brighton'u da boş geçmedi. Ev sahibi ekip, 60. dakikada Bong'un golüyle 1-0 öne geçerken, maçın skorunu 78. dakikada sahneye çıkan Türk yıldız belirledi. 2-0

Ayrıca 88. dakikada Everton'da Wayne Rooney penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonuçla Liverpool temsilcisi puanını 37'ye yükselterek rahat bir nefes aldı. Everton önümüzdeki hafta Stoke City deplasmanına gidecek.

Öte yandan mili oyuncu İngiltere'deki kariyerinde 2. golüne imza atmış oldu.