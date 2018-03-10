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Everton 2-0 Brighton Maçı özeti ve golleri izle | Cenk Tosun Brighton'a attığı gol

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Everton, Brighton'u 2-0 mağlup ederken, milli oyuncu Cenk Tosun takımının 2. golünü kaydetti.

Everton 2-0 Brighton Maçı özeti ve golleri izle | Cenk Tosun Brightona attığı gol

10 Mart 2018 20:42

Everton'da Cenk Tosun fırtınası esmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Everton'ın deplasmanda Burnley'e 2-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Cenk Tosun, Brighton'u da boş geçmedi. Ev sahibi ekip, 60. dakikada Bong'un golüyle 1-0 öne geçerken, maçın skorunu 78. dakikada sahneye çıkan Türk yıldız belirledi. 2-0

Ayrıca 88. dakikada Everton'da Wayne Rooney penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonuçla Liverpool temsilcisi puanını 37'ye yükselterek rahat bir nefes aldı. Everton önümüzdeki hafta Stoke City deplasmanına gidecek.
Öte yandan mili oyuncu İngiltere'deki kariyerinde 2. golüne imza atmış oldu.  

CENK TOSUN'UN ATTIĞI GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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